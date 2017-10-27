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Мурманская область. Арктика27.10.17 17:12

Экзаменационная кампания 2017 года в Мурманской области прошла без сбоев и нарушений

Итоги проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников Мурманской области рассматривались сегодня на заседании регионального правительства, которое провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

Министерством образования и науки Мурманской области обеспечено проведение экзаменационной кампании 2017 года без технологических сбоев и нарушений. Об этом сообщила глава ведомства Наталия Карпенко. Министр также отметила, что ЕГЭ в регионе сдавало 2,9 тыс. человек. Подготовлено 29 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), 375 аудиторий. Обучено 1406 организаторов, 64 технических специалиста. В соответствии с федеральными требованиями практически 100% аудиторий оснащены системой онлайн-видеонаблюдения, за исключением двух ППЭ – в селе Краснощелье и ЗАТО г. Островной, где нет технической возможности осуществления онлайн-трансляции.

«Проведены необходимые мероприятия по обеспечению безопасности во время экзаменов, организованы дежурство сотрудников полиции, доставка участников ЕГЭ из отдаленных школ к ППЭ специально выделенным автотранспортом. В каждом пункте во время экзамена находился медицинский работник», – подчеркнула Наталия Карпенко.

Как отмечалось в докладе, на переоснащение ППЭ по результатам конкурсного отбора была получена субсидия в размере более 4 млн рублей из федерального бюджета, что позволило оборудовать ППЭ принтерами и сканерами, модернизировать оборудование Регионального центра обработки информации. По оценке Рособрнадзора, Мурманская область вошла в так называемую «зеленую зону» и занимает в федеральном рейтинге 7-ю позицию. Результаты ЕГЭ по обязательным предметам демонстрируют положительную динамику. На 100 баллов оценены 22 работы выпускников 11-х классов из различных городов и населенных пунктов региона. Два выпускника из города Мурманска набрали 100 баллов по двум предметам.

«Процедура проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) в 9-хклассах максимально приближена к единому государственному экзамену. ОГЭ сдавало 6,4 тыс. выпускников 9-х классов. Для проведения экзамена оснащено 57 ППЭ, 785 аудиторий. Обучено 2602 организатора, 152 технических специалиста. Впервые в этом году выпускникам 9-х классов для получения аттестата необходимо было успешно сдать четыре экзамена: математику, русский язык и два предмета по выбору. Две трети девятиклассников, как и в 2016 году, получили хорошие и отличные отметки по русскому языку. По математике доля таких работ составила 55%», – сообщила министр образования и науки.

Говоря о планах на будущее, Наталия Карпенко отметила, что в 2017/2018учебном году в ГИА примут участие свыше 3,5 тысячи выпускников одиннадцатых классов в форме ЕГЭ и свыше 7 тысяч выпускников девятых классов в форме ОГЭ.

«Никаких принципиальных изменений в 2018 году для детей нет: процедура проведения экзаменов, минимальное значение баллов по предметам, структура контрольно-измерительных материалов не меняются. В настоящее время министерством начата подготовка к экзаменам в 2018 году: работают «горячие линии», определены пункты приема заявлений на участие в ЕГЭ выпускников прошлых лет, размещена информация о проведении итогового сочинения в текущем учебном году», – сообщила Наталия Карпенко.

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