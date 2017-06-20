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Мурманская область. Арктика20.06.17 07:10

Экзамены по истории и химии завершили сдачу ЕГЭ-2017 в основные сроки

Экзамены по истории и химии, завершившие сдачу ЕГЭ-2017 в основные сроки, прошли вчера в штатном режиме без сбоев и серьёзных нарушений. Заявления на участие в ЕГЭ по истории подали около 135 тысяч человек. Для проведения ЕГЭ по этому предмету было задействовано более 2,8 тысячи пунктов проведения экзаменов (ППЭ).

Заявления на участие в ЕГЭ по химии в основной период подали 83,5 тысячи человек, экзамен проводился в более чем 2,6 тысячах ППЭ. Ход экзаменов в регионах контролировали общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора.

«Основная волна ЕГЭ сегодня завершилась, она прошла в нормальном рабочем режиме, спокойно и без серьезных сбоев. Впереди у нас еще резервные дни, мы продолжаем контролировать ход экзаменов и тот уровень организации, который достигнут, мы ни в коем случае снижать не должны», - заявил на пресс-конференции в Ситуационно-информационном центре Рособрнадзора руководитель ведомства Сергей Кравцов.

Заместитель руководителя федеральной комиссии разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ по истории Игорь Артасов рассказал, что структура ЕГЭ по истории в этом году претерпела минимальные изменения. «Экзамен проверяет значительный комплекс знаний и умений», - отметил он. По словам Игоря Артасова, опыт прошлого года показывает, что наибольшие трудности у участников ЕГЭ по истории вызывает работа с историческими картами и задание, где нужно аргументировать точку зрения, а вот с историческим сочинением участники ЕГЭ справляются в целом хорошо.

Заместитель руководителя Федеральной комиссии разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ по химии Дмитрий Добротин напомнил, что в контрольных измерительных материалах по этому предмету больше нет заданий с выбором одного ответа. «Это приводит к тому, что от учащихся требуется большая самостоятельность в формулировании ответов, большее разнообразие умений, которые они должны продемонстрировать при выполнении заданий», - пояснил он, добавив, что в ЕГЭ по химии была усилена практикоориентированная направленность заданий.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по истории составляет 32 балла, на ЕГЭ по химии – 36 баллов. Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 4 июля 2017 года.

Сергей Кравцов также отметил, что при проведении ЕГЭ-2017 была усовершенствована технологическая составляющая экзаменов. Более половины ППЭ работает с использованием новых технологий печати КИМ и сканирования работ участников ЕГЭ в ППЭ, треть работ участников благодаря распространению технологии сканирования проходит перекрестную проверку в других регионах. Удалось существенно сократить сроки проверки работ и обработки результатов. Глава Рособрнадзора заявил, что результаты ЕГЭ по самому массовому обязательному предмету, русскому языку, будут выданы на пять дней раньше установленного срока и выпускники смогут получить аттестаты об окончании школы до выпускных балов.

Основной период ЕГЭ-2017 продолжают резервные дни для сдачи всех предметов ЕГЭ, которые пройдут с 20 июня по 1 июля. Сдать экзамены в резервный срок смогут выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов (русскому языку и математике), либо пропустившие экзамен по уважительной причине.

 

 

 

 

 

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