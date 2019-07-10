Экзамены закончились, довольны ли выпускники, - ответ знает Ирина Ковшира

В Мурманской области завершилась сдача ЕГЭ для выпускников школ, гимназий и лицеев. Комментируя результаты ЕГЭ-2019, региональный министр образования и науки отметила, что выросла доля высокобалльных работ (от 81 балла и выше) по всем предметам, кроме литературы и географии. 26 участников ЕГЭ получили на экзаменах высший балл.

«Особенно нас порадовало улучшение результатов по обязательным предметам: практически каждая четвертая работа по русскому языку – высокобалльная, все выпускники текущего года справились с экзаменом. Три участника не преодолели минимальный порог по базовой математике, что по сравнению с прошлым годом меньше втрое, средний балл – 4,41. Доля высокобалльников по математике профильного уровня выросла в три раза, не справились с экзаменационной работой три выпускника», - сообщила Ирина Ковшира, напомнив, что возможность пересдать неудовлетворительный результат будет предоставлена выпускникам текущего года в дополнительный период в сентябре.

Сегодня, 10 июля, в 12.00 в режиме онлайн в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» пойдёт разговор с Ириной Ковшира, с министром образования и науки Мурманской области, которая расскажет подробно об особенностях основного периода государственной итоговой аттестации этого года.

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