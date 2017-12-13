Экзотика в Заполярье – в Мурманской области разводят страусов, фазанов, цесарок

Мурманскстат завершил работу по подведению предварительных итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в разрезе муниципальных образований региона.

Как сообщает статистическое ведомство, в ходе переписи в Мурманской области было учтено почти 14 тысяч объектов, в том числе 38 сельхозорганизаций, 14 подсобных сельхозпредприятий несельскохозяйственных организаций, 9511 личных подсобных и иных хозяйств населения, 505 садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан и 3656 участков в них, 33 индивидуальных предпринимателя и 29 крестьянских (фермерских) хозяйств.

Наибольшее число объектов переписи (без учёта участков в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан) находилось в Кольском (2742 единицы), Кандалакшском (2294), Ловозерском (1152 единицы) муниципальных районах.

Кольский муниципальный район занимает лидирующие позиции среди муниципальных образований региона по количеству сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей – 25, 14 и 9 единиц, а также по площадям сельскохозяйственных угодий – почти 3,3 тысячи гектаров. Однако по доле фактического использования сельхозугодий на первом месте стоит Ловозерский муниципальный район (97 процентов), затем – Кольский муниципальный район (90), на третьем – городской округ город Оленегорск (86 процентов).

Подавляющее количество объектов сельхозпереписи – это личные подсобные и иные хозяйства населения. Максимальное их количество расположено на территории Кольского (2556 единиц), Кандалакшского (2205) и Терского (1953 единицы) муниципальных районов.

Самое многочисленное поголовье крупного рогатого скота на 1 июля 2016 года наблюдалось в Кольском муниципальном районе – 4066 голов, 87 процентов которых приходилось на организации.

Возможности главного ресурса сельского хозяйства – земли используются по-разному: в организациях – для выращивания кормовых культур, в хозяйствах населения – в основном картофеля.

Перепись выявила не только содержание нетипичных для территории Мурманской области с её субарктическим климатом животных, но и предпринимательскую смекалку. На территории региона разводят страусов, фазанов, цесарок. В Ловозерском муниципальном районе на 1 июля 2016 года числились семьи медоносных пчёл.