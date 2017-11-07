Электроэнергия в села Чаваньга и Чапома подается круглосуточно без перебоев

Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области информирует, что электроэнергия в села Терского района Чаваньга и Чапома подаётся круглосуточно без перебоев за счёт солнечных и дизельных источников энергии. Выявленные в ходе эксплуатации проблемы с ветроэнергетическими установками будут устраняться подрядчиком в рамках гарантийных обязательств, пояснил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Владимир Гноевский.

Напомним, уникальный для Севера проект, когда в качестве ресурсообеспечивающего компонента электроэнергии использовались сразу три источника энергии – ветро-солнце-дизельные электростанции, причём одновременно в четырёх населенных пунктах, был запущен в Мурманской области в 2015 году. Это позволило решить проблему энергообеспечения отдаленных посёлков Тетрино, Пялицы, Чаваньга и Чапома. Подобный опыт был применен впервые. Подрядчиком выступила компания из Санкт-Петербурга.

В ходе эксплуатации в двух селах возникли проблемы с ветроустановками. По предварительным данным, причиной разрушения лопастей могло послужить их обледенение, поскольку ветряки были установлены непосредственно на побережье, а также сильные порывы ветра. Окончательные причины должны выясниться после анализа материала, которым сейчас занимается подрядчик, а также представители компании-производителя.

«В рамках гарантийных обязательств подрядчик принял решение опустить ветроустановки на землю. При этом сложившаяся ситуация никак не повлияла на электроснабжение этих населенных пунктов. Электроэнергия продолжает подаваться в них круглосуточно за счёт оставшихся дизельных и солнечных источников», – пояснил Владимир Гноевский.

Учитывая, что проблема была обнаружена весной, а работы по её устранению проводятся в рамках гарантийных обязательств, муниципальные власти приступили к подготовке документов для обращения в суд, если это потребуется. По информации министерства, представители компании-подрядчика прибудут в Мурманск в ближайшее время. В региональном Министерстве энергетики и ЖКХ пройдёт встреча, в которой также примут участие муниципальные власти Терского района.

Стоит отметить, что эту информацию Минэнерго и ЖКХ Мурманской области распространило после того, как некоторые региональные информационные площадки сообщили о том, что сломанные ветряки валяются на земле, а солнечные батареи не работают.