Электронная библиотека «Кольский Север» Мурманской областной научной библиотеки пополнилась новыми книгами саамских поэтов, писателей и общественных деятелей.

Впервые в ней опубликованы произведения Аскольда Бажанова, Ираиды Виноградовой, Марии Медведевой, Михаила Филиппова и Софьи Якимович.

В библиотеку включено уникальное издание «Антология саамской литературы», которую составили Надежда Большакова и Виктория Бакула. Это первая антология произведений писателей и поэтов малочисленных коренных народов, которая знакомит читателей с творчеством саамских поэтов и писателей, проживающих на территории России.

В электронную библиотеку также вошла книга-исследование Надежды Большаковой «Жизнь, обычаи и мифы кольских саамов в прошлом и настоящем». В книге в доступной форме излагаются исторические и культурные события в жизни саамского народа, повествуются мифы и легенды коренного народа Севера.