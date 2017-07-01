Мурманская область. Арктика01.07.17 07:15
Электронная библиотека «Кольский Север» пополнилась компакт-диском саамских песен
Музыкальный сборник содержит 20 песен, которые записали известные саамские исполнительницы Домна Хомюк, Анфиса Агеева, Зоя Носова, Мария Медведева и Вера Громова. Издание подготовлено Мурманским областным центром коренных малочисленных народов Севера.
Послушать песни из «Сборника саамских песен», а также другие аудиоматериалы на саамском языке можно онлайн в электронной коллекции «Кольские саамы».
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