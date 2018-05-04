Электронная библиотека «Кольский Север» пополнилась номерами фронтовой газеты «Часовой Севера»

Ко Дню Победы более 70 оцифрованных номеров фронтовой газеты «Часовой Севера» за январь-март 1944 года пополнили электронную библиотеку «Кольский Север». Это стало возможным благодаря сотрудничеству Мурманской областной научной библиотеки и Военно-морского музея Северного флота.



«Часовой Севера» - красноармейская газета и печатный орган политуправления 14-й армии Карельского фронта. Первый номер издания вышел в октябре 1939 года.



В годы Великой Отечественной войны в газете публиковались сводки Совинформбюро, материалы ТАСС, очерки о героях Карельского фронта, литературные произведения. Издание славилось своей сатирической страницей «Бей без промаха!».



В редакции «Часовой Севера» работали мурманские журналисты Константин Бельхин, Георгий Будашевский, Иван Гагарин, Евгений Двинин, Федор Макаров, Борис Федоров, художник Сергей Осауленко.



«Часовой Севера», а также другие фронтовые газеты доступны в коллекции «Сохраняя память о войне» электронной библиотеки «Кольский Север».