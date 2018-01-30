Электронная библиотека «Кольский Север» пополнилась произведениями Николая Блинова

Произведения Николая Николаевича Блинова, ещё одного талантливого представителя мурманской литературной династии Блиновых, появились в электронной библиотеке «Кольский Север».

Николай Николаевич Блинов (1937–2015) – писатель, художник, доктор технических наук, профессор, академик Академии медико-технических наук, вице-президент Ассоциации медицинских физиков Российской Федерации, действительный, заслуженный изобретатель РСФСР, лауреат премии Совета Министров СССР, член Союза российских писателей.

Родился в городе Мурманске, сын Николая Блинова, судового механика, автора нескольких повестей о жизни рыбаков, и Александры Хрусталевой, первой женщины–судового механика в СССР, писательницы.

Николай Николаевич Блинов - автор романов, повестей, очерков, воспоминаний о мурманском детстве (в том числе написанных в соавторстве с отцом Николаем Блиновым и братом Борисом Блиновым), философских размышлений, фантастических произведений.

Книги автора доступны в электронной библиотеке «Кольский Север»