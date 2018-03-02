Электронная библиотека областной детско-юношеской библиотеки пополнилась очередной оцифрованной рукописной книгой

Представляем победителя XX Международного конкурса детской рукописной книги «Большой России малый уголок» - коллективную работу воспитанников Специального профессионального училища закрытого типа города Мончегорска «Дом родной».

В этой книге собраны рассказы и стихотворения ребят с непростой судьбой, которым посчастливилось попасть в специальное профессиональное училище города Мончегорска. Ребята пишут про интересную и насыщенную событиями жизнь в этом учебном заведении. С уважением и благодарностью рассказывают о педагогах, которые помогли им узнать себя, раскрыть свои таланты, найти интересы и увлечения, овладеть профессией.

Юные авторы описывают историю развития профессионального училища, показывают тесную связь с историей развития Мончегорска, описывают достопримечательности города, его музеи и улицы. В книгу включены истории самих ребят о трудностях обучения, о достижении успеха, о дружбе, о переменах, которые с ними произошли благодаря их «родному дому».

Обложка и страницы книги украшены сложными иллюстрациями, выполненными в технике художественного вырезания из бумаги.