Мурманская область. Арктика21.09.17 13:32
Электронную библиотеку «Кольский Север» пополнили книги почётного гражданина города Мончегорска Геннадия Лейбензона
К 80-летию города металлургов – Мончегорска в электронной библиотеке «Кольский Север» появились книги Геннадия Анатольевича Лейбензона.
Историк, краевед, журналист, поэт, почётный гражданин города Мончегорска Геннадий Лейбензон является автором многочисленных публикаций об истории Мончегорска, мончегорцах, истории металлургических комбинатов Мурманской области, а также поэтических сборников, детских книг и песен.
Произведения писателя размещены в разделе «Авторы Мурмана» электронной библиотеки «Кольский Север».
Всего в электронной библиотеке «Кольский Север», информационном ресурсе Мурманской областной научной библиотеки, содержатся публикации более 170 авторов региона.
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