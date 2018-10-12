Электронную подпись можно проверить на сайте Удостоверяющего центра Кадастровой палаты

В конце июня 2018 года на сайте Удостоверяющего центра Кадастровой палаты начал функционировать сервис проверки подлинности электронной подписи.

С помощью данного сервиса любой желающий может удостовериться в корректности заверяющей документы электронной подписи, а также проверить статус ее сертификата. Инструменты сервиса позволяют сохранить или распечатать результаты проверки.

Для удобства пользователей на странице часто задаваемых вопросов размещены инструкции с примерами пошаговых действий, в том числе в видеоформате. Электронная подпись представляет собой самостоятельный аналог собственноручной. Получить ее могут как юридические, так и физические лица.

Документы, заверенные электронной подписью, обладают полной юридической силой и действительны на всей территории России. Сертификат электронной подписи предоставляет его владельцу доступ ко всем сервисам и функциям портала Госуслуг, а также личному кабинету правообладателя на портале Росреестра. Список возможностей электронной подписи постоянно расширяется.

К примеру, в режиме онлайн можно поставить на кадастровый учет объект недвижимости, зарегистрировать право собственности, получить сведения из Реестра недвижимости, подать налоговую декларацию, направить статистические отчеты в Росстат, записать детей в детский сад, школу, отправить документы на поступление в ВУЗ.

Кроме того, при регистрации права собственности и предоставлении сведений из Реестра недвижимости в электронном виде государственная пошлина и плата для владельца электронной подписи сокращаются на 30-80%.

Оформить сертификат можно по адресу: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 44 или на сайте Удостоверяющего центра Кадастровой палаты.

После подачи заявки и оплаты услуги гражданин получает приглашение в Кадастровую палату для подтверждения личности. По завершении данной процедуры сертификат ключа проверки электронной подписи становится доступен владельцу для скачивания в личном кабинете правообладателя.

Стоимость электронной подписи составляет 700 рублей для всех категорий заявителей. Срок действия сертификата - 15 месяцев.

Информацию об услуге можно получить в Удостоверяющем центре Кадастровой палаты по телефону: 8 (8152) 40-30-20 или на сайте https://uc.kadastr.ru.