Электронные послания россиян будут иметь такую же юридическую силу, что и письма на бумаге

У россиян появилась возможность вести переписку с госорганами полностью в электронном виде. Новая функция доступна пользователям личного кабинета на сайте «Почты России». Теперь граждане могут не только получать электронные заказные письма из государственных ведомств, но и отвечать на них, сообщает «Российская газета». Цифровое послание будет иметь такую же юридическую силу, как и послание, написанное на бумаге, уточняют в пресс-службе почтового предприятия. Госведомство, получившее электронное заказное письмо, будет обязано ответить на него в течение 30 дней.

Отправить электронную корреспонденцию можно из личного кабинета на сайте почты в разделе www.zakaznoe.pochta.ru с компьютера или мобильного устройства. Письмо будет храниться в личном кабинете. Отправитель сможет проследить его текущий статус в режиме реального времени.

«Почта России» реализует проект по доставке электронных заказных писем с 2015 года. Уже сейчас жители Москвы, Московской, Белгородской, Ростовской, Рязанской, Оренбургской и Ярославской областей, Красноярского края и Республики Бурятия могут получать таким образом постановления о нарушениях Правил дорожного движения (ПДД). Постановления о возбуждении исполнительного производства доставляются в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Свердловской и Сахалинской областях, в Карелии и Чувашии. Также в электронном виде приходят судебные повестки мировых судей города Москвы, корреспонденция столичного департамента городского имущества, постановления административных комиссий Казани.

Через цифровой сервис почты без всяких ограничений можно получать электронные уведомления и о штрафах по линии системы «Платон» (система взимания платы с автомобилей с максимальной разрешенной массой свыше 12 тонн).

Настроить доставку можно в личном кабинете на сайте госуслуг, а чтобы дополнительно получать уведомления о поступлениях электронных писем по SMS или e-mail, достаточно авторизоваться в разделе zakaznoe.pochta.ru. Штрафы можно оплачивать с помощью банковской карты по ссылке из электронного письма.

Электронные послания будут иметь такую же юридическую силу, что и письма на бумаге. Госорганы обязаны будут отвечать на них в течение 30 дней.