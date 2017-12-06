Электронные визы будут способствовать увеличению турпотока в приграничных регионах страны - Максим Белов

5 декабря в Пскове депутаты законодательных органов Новгородской, Ленинградской, Мурманской, Калининградской, Архангельской, Вологодской областей, Республики Карелия и Санкт-Петербурга обсудили актуальные вопросы культурной политики и туризма. Депутаты Мурманской областной Думы Максим Белов и Лариса Круглова приняли участие в заседании постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.

В частности, речь шла об изменении государственной стратегии в развитии въездного внутреннего туризма, сохранении и восстановлении объектов культурного наследия, а также их использовании для привлечения дополнительных потоков туристов и инвестиций.

С информацией о введении специального режима, предусматривающего оформление виз в форме электронного документа для иностранных граждан, прибывающих на территорию России в туристических целях, выступил председатель комитета Мурманской областной Думы по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Максим Белов. По мнению парламентария, электронные визы будут способствовать увеличению турпотока в приграничных регионах страны. Сейчас они в тестовом режиме введены только в некоторых районах Дальнего Востока.

– Мурманская область, которая граничит с двумя странами – Финляндией и Норвегией, крайне заинтересована во внедрении такой системы на наших пунктах пропуска. Упрощение процедуры выдачи российских виз иностранным туристам благоприятно скажется на экономическом климате регионов, даст новый виток в развитии туризма, – подчеркнул депутат.

Заслушав информацию, постоянный комитет ПАСЗР решил принять её к сведению. Участники заседания согласились с предложением подготовить обращение в правительство РФ по данному вопросу.