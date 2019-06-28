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Мурманская область. Арктика28.06.19 10:18

«Электронный бюллетень» и «Информационный бюллетень «Ведомости Мурманской областной Думы» будут содержать все нормативные правовые акты региональной власти

Вчера на заседании Мурманской областной Думы принят внесенный прокурором Мурманской области законопроект, который позволит упорядочить деятельность по опубликованию нормативных правовых актов Мурманской областной Думы, губернатора, правительства области и исполнительных органов государственной власти Мурманской области.

В ходе надзорной деятельности прокуратурой области отмечена неполнота различных официальных источников опубликования региональных нормативных правовых актов, что обусловлено нормами действующего закона Мурманской области «О порядке опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов, принятых органами государственной власти Мурманской области» и возможностью размещать принятые министерствами и комитетами Мурманской области нормативные акты в различных источниках официального опубликования.

Между тем, отсутствие единого ресурса, на котором были бы представлены все издаваемые исполнительными органами государственной власти Мурманской области нормативные акты ведет к разобщенности нормативной базы и затрудняет для граждан, организаций и государственных органов поиск региональных нормативных документов.

В связи с этим предложено включить в областной закон норму, согласно которой таким единым ресурсом станет официальное электронное издание правительства Мурманской области – «Электронный бюллетень». Кроме того, уточнено, что официальным источником опубликования нормативных актов Мурманской областной Думы станет электронное издание Мурманской областной Думы – «Информационный бюллетень «Ведомости Мурманской областной Думы», что также позволяет обеспечить опубликование для всеобщего сведения постановлений Мурманской областной Думы, носящих нормативный характер.

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