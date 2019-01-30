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Мурманская область. Арктика30.01.19 08:20

Электрообогрев жилья породил заковыристую формулу и судебные разбирательства

Ситуация, сложившаяся в муниципальных образованиях в связи с переводом отдельных жилых помещений в многоквартирных домах на альтернативный вид отопления, была в центре внимания депутатов областной Думы. В рабочем совещании, проведенном по инициативе комитета Думы по экономической политике, энергетике и ЖКХ, приняли участие депутаты, представители исполнительных органов власти, энергоресурсных организаций, прокуратуры, антимонопольной службы, общественности, собственников жилья.

Вёл совещание председатель профильного комитета Думы Максим Белов.

- 20 декабря прошлого года Конституционный Суд России принял постановление, которое касается острой для нашего региона темы электрообогрева, - напомнил Максим Белов, открывая совещание. – Во исполнение судебного решения правительство России подписало постановление с формулами для расчёта за тепло. Сегодня мы более подробно обсудим механизм реализации этого документа.

Заместитель губернатор области Евгений Никора подчеркнул, что с регионами новые формулы не обсуждались. На сегодня есть вопросы по их применению, и мы работаем с федеральным центром. В любом случае для региональной исполнительной власти приоритетом были и остаются интересы жителей. В ближайшее время планируется провести встречи с жителями Кандалакши и Североморска, где находится наибольшее количество квартир с индивидуальным отоплением. «На сегодня есть вопросы по их применению, и мы работаем с федеральным центром. В любом случае для региональной исполнительной власти приоритетом были и остаются интересы жителей», – подчеркнул Евгений Никора.

В ближайшее время планируется провести встречи с жителями Кандалакши и Североморска, где находится наибольшее количество квартир с индивидуальным отоплением.

В соответствии с постановлением правительства РФ от 28.12.2018 № 1708 «О внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов по вопросу предоставления коммунальной услуги по отоплению в многоквартирном доме» при расчёте платы за отопление в 2019 году будет учитываться общая площадь жилых и нежилых помещений, в которых технической документацией на многоквартирный дом не предусмотрено наличие приборов отопления или в которых в соответствии со схемой теплоснабжения осуществляется использование индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

Генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт» Алексей Степанов отметил, что новые правила действуют с 1 января 2019 года. В соответствии с ними жители получат квитанции к 10 февраля, в некоторых муниципальных образованиях возможна задержка. Муниципалитеты должны как можно быстрее утвердить схемы теплоснабжения. Особое внимание он обратил на вопросы правоприменения. В частности, один из острых вопросов - прошлые долги. Как отметил докладчик, в этом случае гражданам необходимо снова обращаться в суд.

В ходе обсуждения высказывалось и другое мнение - действие формул должно распространяться на предыдущие периоды. Также шла речь о возможности перераспределения полномочий в сфере ЖКХ между разными уровнями власти.

Подводя итог, Максим Белов подчеркнул, что депутаты будут и далее держать на контроле ситуацию с альтернативным отоплением. Правительству области рекомендовано в кратчайшие сроки решить вопрос по перерасчёту накопленной задолженности.

 

Комментарии

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Сергей
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