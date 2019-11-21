Электроснабжение Африканды полностью восстановлено

Юрий

Перегрузка нефти на рейдовых перевалочных комплексах в Кольском заливе ведется почти два десятка лет. Первыми ее начали в ОАО ММП в 2001 году. Потом была "Тангра Ойл" с танкером "Трейдер", "Коммандит