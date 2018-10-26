Электроснабжение в Мурманске восстановлено

В 12.45 электроснабжение потребителей «Колэнерго» в Мурманске возобновлено.

Напомним, сегодня в Мурманске в 11.36 произошло отключение двух линий электропередачи 150 кВ и защиты трансформатора на подстанции ПС-53 филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго». В результате была обесточена часть Октябрьского и Первомайского округов города.

Социально значимые объекты, попавшие в зону отключения, были переведены на работу от резервных источников электроснабжения.