Электроснабжение в нп.Зашеек восстановлено

Энергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» полностью восстановили электроснабжение потребителей г.Апатиты, нарушенное в ночь на 8 января вследствие неблагоприятных метеорологических явлений. На месте производства работ зафиксированы порывы ветра до 25 м/с.

В обходах и восстановительных работах на воздушных ЛЭП задействованы 30 специалистов в составе 8 бригад, в распоряжении которых 9 единиц техники, в том числе снегоходы и гусеничные вездеходы.

Как сообщает администрация муниципалитета, в связи с подключением электроснабжения в нп.Зашеек бесплатные рейсы автобусов от остановки возле магазина «Натали» в город Полярные Зори отменены.