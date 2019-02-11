«Электротранспорт» справился с непредвиденной ситуацией – Сергей Коробков

Сегодня, 11 февраля, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!

На прошедшей неделе дорогах Мурманска стало меньше маршруток. И для того, чтобы горожане могли без опозданий добираться на работу и отдых, на рейсы вышли дополнительные автобусы и троллейбусы АО «Электротранспорт». С чем всё это связано? Ответы на это будут даны в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Сергеем Коробковым, генеральным директором АО «Электротранспорт», гостем нашей программы.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.