Элементы оформления магазинов на многих домах Мурманска не вписываются в общую архитектурно-художественную концепцию города

Тему благоустройства муниципалитетов Мурманской области на оперативном совещании губернатор Марина Ковтун продолжила вопросами проведения капитальных ремонтов многоквартирных домов региона. О качестве проводимых ремонтов и их влиянии на улучшение облика городов и посёлков рассказала Главный государственный жилищный инспектор Мурманской области Алёна Кузнецова.

Госжилинспекция на постоянной основе осуществляет контроль за деятельностью регионального оператора, мониторит ход проведения работ, отметила Алёна Кузнецова.

После проведённой инспекции объектов в Мурманске глава Госжилинспекции оценила работу подрядчиков и качество выполненных работ как удовлетворительное, однако обратила внимание на то, что рекламные конструкции и элементы оформления магазинов на многих домах не вписываются в общую архитектурно-художественную концепцию города.

«Безусловно, органам местного самоуправления с привлечением Фонда капремонта нужно больше внимания уделять вопросам архитектурного облика и единообразия, в особенности при размещении на домах рекламных и прочих конструкций», – сказала губернатор Марина Ковтун.