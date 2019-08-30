Елена - медвежатник

Долго искал во Всемирной паутине информацию о женщинах, которые добыли бы медведя. Нашёл, но это было в Якутии. Есть ещё уникальный случай, когда женщина убила медведя ножом, но это из романа Анатолия Иванова «Тени исчезают в полдень». Но вот, чтобы женщина добыла четырёх медведей, из них двух в одиночку с собаками, такого факта на Европейском континенте, а может и в мире, кроме, как в нашем регионе, не сыскать. Про эту необычную женщину-охотника хочу рассказать, правда, она поставила одно условие: её фамилия упоминаться не будет, только имя – Елена, и на фотографии не будет её изображения с трофеями.

Медведи оккупировали Кольский полуостров?

Из года в год всё чаще в средствах массовой информации появляются сведения о медведях, которых видели в городах и посёлках многих регионов, в том числе, и в Мурманской области. Например, в Североморске пришлось ликвидировать медведя, «прогуливавшегося» вечером в городском парке, который представлял реальную угрозу жизни и здоровью горожан. Всего же, в Мурманской области в этом году были отстреляны 8 медведей. Не случайно, эта проблема стала предметом разговора на оперативном совещании, которое 9 августа провёл врио губернатора Андрей Чибис. Глава Кандалакшского района обратился к Министру природных ресурсов и экологии Мурманской области Дмитрию Руусалепу за помощью в решении данной проблемы. Как проинформировал Дмитрий Руусалеп, количество обращений по поводу появления медведей в городах и посёлках нашего региона превысило показатели трёх предыдущих лет,

Многие считают, что выход медведей в города и посёлки связан с нехваткой кормовой базы в неурожайный для них год, поэтому они направляются в города и посёлки к мусорным бакам, к парковкам вдоль дорог, на кладбища, где люди оставляют еду. Однако наш край северный суровый, но раньше мы такого не наблюдали!

С началом сезон сбора грибов и ягод многие не только женщины, но и мужчины откажутся от «тихой охоты» из-за угрозы встречи с диким зверем. Понятно, что случайная встреча с могучим хищником, у которого под ложечкой сосет, ничего хорошего людям не обещает.

В Мурманской области обитает около 1000 медведей. Много это или мало? Площадь Мурманской области – 144 тысячи квадратных километров. Если отминусовать общую площадь городов Мурманской области, а это более 15 тысяч квадратных километров, и тысяч 20 тундровой прибрежной зоны, где медведей практически нет, то получается площадь, на которой расселились медведи в Мурманской области около 110 тысяч квадратных километров. С учетом того, что на каждого медведя приходится около 350 квадратных километров, а это квадрат со сторонами чуть больше 18 километров, в Мурманской области плотность медведей превышает норму в три раза. Если посмотреть на статистику, то в 1972 году в Мурманской области было около 300-400 бурых медведей. В 2012 – 763. В 2016 – 936. Сейчас явно больше тысячи. Так почему бы не отрегулировать их численность в сторону уменьшения. Возьмем Кольский район, площадью 28 тысяч квадратных километров, где обитает около 200 медведей. Получается, что для проживания этой численности медведей нужна территория почти в три раза больше. Тесновато им стало в лесу. К тому же, матерые звери выгоняют молодняк со своих угодий. Вот и толкаются они у мест проживания людей за пропитанием, за даром, представляя реальную угрозу людям и домашним животным.

Статья 27 Федерального закона «О животном мире» от 24.04.1995 года № 52-ФЗ гласит: «В целях охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека … осуществляются меры по регулированию численности отдельных объектов животного мира». С 1 августа до 30 ноября в Мурманской области открыта охота на бурого медведя. Всего будет выдано 93 лицензии на отстрел этого опасного хищника. Министерству природных ресурсов и экологии следовало бы скорректировать нормы отстрела этого хищника в сторону увеличения. Ведь медведь стал реальной угрозой жизни и здоровью граждан.

Конечно же, есть доброхоты, которые выступают против добычи этого животного, но, как прочитал в одной статье «о гуманном отношении к медведям говорят те, кто с ними не встречался в лесу». У медведя в дикой природе нет естественных врагов. Именно поэтому, его численность должен регулировать человек.

Привил жене интерес к охоте

В Североморске живёт женщина, которая внесла свой вклад в это регулирование. В семье Андрея все могло быть, как и в других семьях. Так нет же, глава семейства, сам увлекавшийся охотой и рыбалкой приобщил к этому занятию свою жену Елену. Он брал её с собой на охоту, чтобы она его сопровождала, а чтобы она стала в этом деле полноценным напарником, купил ей 15 лет тому назад подержанное ружьё 20-го калибра МЦ-20-01 – лёгкое одноствольное магазинное ружьё с болтовым затвором и коробчатым магазином на четыре патрона. Правда, механизм подачи патронов не работал.

Сейчас Андрей иногда полушутя-полусерьёзно сожалеет, что в своё время привил жене интерес к сугубо, казалось бы, мужским занятиям, теперь она пропадает с собаками на охотах, забросив женские домашние дела. Лена же таким поворотом довольна, к тому же в этом стала преуспевать, и охота стала страстью. Прекрасно управляя внедорожником и снегоходом, никогда не стреляет дичь с подъезда транспортного средства, считая это недостойным настоящего охотника поступком, ведь дичь не боится техники не летит, не убегает. Признаёт охоту только с чистокровными лайками с подхода, так сказать трудовую.

Первым добытым был медведь, который забрел на кладбище в посёлке Росляково. Он представлял реальную опасность для людей. Его Лена, как говорят охотники - успокоила только с третьего выстрела, когда тот, встав на задние лапы и готовясь к нападению, подставил грудь под смертельный для него выстрел. Их разделяло всего полтора десятка метров, а у неё было то самое одноствольное, однозарядное ружье 20-го калибра. Благо с ней была западносибирская лайка, отвлекавшая зверя на себя. Этот день, безусловно, она запомнила навсегда – 22 августа 2015 года.

Предчувствие опасности не обмануло

Второй, был добыт на следующий год, когда она пошла в лес в одиночку с двумя лайками. Видео той охоты показывал ее муж – Андрей. Она часто берёт с собой видеокамеру «GoPro», которую крепит на голове. Собаки нашли и облаяли медведя, она стала подходить на лай, зверя ещё не видела, но что-то пошло не так. Медведь погнал собаку в её сторону, которая увидев хозяйку, отвернула, уводя медведя за собой но, медведь остановился. По его поведению было видно, что охотника он ещё не обнаружил, но между ними оставалось всего-то метров шесть, опасное расстояние! Что делать? Стрелять? А если не по месту? Все может быть в суете! Она резко, негромко, ругнула медведя, который от неожиданности кинулся от неё бежать. Она выстрелила. Вечерело, дело к ночи, она стреляла с безопасного для неё расстояния, и рана оказалась не смертельной. Собаки заходились лаем, а зверь ревел. Лена не стала рисковать подходить к медведю, чувствуя опасность. К тому же, стемнело. И не напрасно. На следующий день, когда они пришли его добирать, медведь бросился на собак. Пришлось сделать ещё несколько выстрелов.

Лена считает, что без хороших собак на медведя идти не стоит.

Третьего медведя она добыла, сделав всего один выстрел. Он попал точно в цель, как говорят охотники «по месту».

Еще одного медведя Лена взяла с напарником. Он ушел вперед метров на пятьсот и присел отдохнуть. Когда к нему подошла Лена, собаки залаяли. Оказалось, метрах в двухстах от него притаился медведь. Он то и стал четвертым, в списке добытых медведей. Выстрел, теперь уже из современного, более мощного 9 миллиметрового карабина ранил медведя, которого держали лайки. Когда медведь подмял под себя одну из лаек, его добили метким выстрелом в голову, собаки не пострадали.

На вопрос, испытывает ли она страх на охоте, отвечает: «Конечно. Страх запускает врожденный инстинкт самосохранения. Ведь я могу и не стрелять, когда не уверена в своей безопасности. В охотах я полагаюсь на собак, которые отвлекут медведя, дав мне возможность сделать прицельный выстрел, и я думаю, они это понимают. Я бережно и уважительно к ним отношусь, в лесу они мои глаза и уши, и даже зубы. Без хороших собак я бы на медведя не пошла».

Лена считает, что на медведя можно идти только с подготовленной и проверенной собакой. Непроверенная собака может испугаться медведя и броситься в ноги к своему хозяину, приведя к нему разъяренного медведя. Поэтому в лес тем же грибникам собак брать не стоит. С одной стороны они могут предупредить о медведе лаем, с другой – привести его к хозяину, спровоцировав на атаку человека.

Образ жизни Елены бесстрашной

Серьёзно Лена занимается и собаководством. Что касается её западносибирских лаек, то эта порода обладает исключительными охотничьими качествами. В июне 2019 года в Тюмени на Всероссийской монопородной выставке западносибирских лаек ее кобель занял пятое место, среди четырех десятков собак, привезенных на выставку со всей России. В Москве третье место из двух десятков таких же охотничьих собак. В Мурманске на Выставке охотничьих собак в классе «Элита» он становился чемпионом. Во время охоты молодые собаки перенимают опыт у своих «наставников».

На Кольском полуострове много лосей. Более 4 тысяч, а согласно нормативам, ежегодно можно выдавать лицензии на добычу 3% этих животных. Только в Кольском районе их около двух тысяч. Охотиться на них можно только после получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов.

На состязаниях в Пермском крае по лосю её собаки получили диплом второй степени, подтвердив свои рабочие качества. Они же помогали ей добыть лося с трофейными рогами. Правда, до завершающего выстрела пришлось побегать по лесу с 10 утра почти до 22.00. В тот раз на охоте Лена была с подругой. Собаки преследовали лося, а охотники отслеживали их местонахождение благодаря системе слежения за охотничьими собаками со встроенным высокочувствительным GPS-приёмником. На каждой лайке были надеты ошейники с датчиками DC 50, которые каждые 5 секунд передавали свои координаты, позволяя определять, где находятся лайки, а значит, и лось, которого они преследовали.

Часто выбираясь на охоту, Лена не спешит за трофеем, таким образом продлевая удовольствие побродить по лесу, посидеть у костра, послушать тишину. Боровую дичь она не добывает, говорит уже не интересно. Да и не будешь же по ней стрелять из 9 миллиметрового карабина. Для неё охота и собаки – не времяпрепровождение. Это образ жизни.

Юрий БАНЬКО.

Фото автора и из архива Елены.