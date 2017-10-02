Елена Афонина, сделав 80 рывков с 16-килограммовой гирей, стала победителем Чемпионата по гиревому спорту

В Североморске прошёл открытый лично-командный Чемпионат по гиревому спорту. Соревнования оказались рекордными по количеству участников: 48 мужчин и 4 девушки (в прошлом году было две). В большом зале СК «Старт» состязались спортсмены из Мурманска, Полярного, Заозерска, Оленегорска и Североморска. Дисциплина у девушек - рывок, у мужчин - толчок по длинному циклу.

Как отметил руководитель региональной Федерации гиревого спорта Мурманской области Николай Гришаев, в этом году активное участие приняли мурманчане. Среди воспитанников-североморцев Гришаева было много новичков, показавших на своем первом Чемпионате не очень высокие результаты, зато те, кто занимается не первый год, заметно повысили свой уровень. Так, в своих весовых категориях победу одержали Александр Мануилов и Арсен Арушанов. В абсолютной весовой категории первой среди девушек стала североморска Елена Афонина, сделав 80 рывков с 16-килограммовой гирей.