Елена Гой - избран новый президента общественной организации Мурманской области «Ассоциация кольских саамов»

23 июня в Мурманске состоялась очередная конференция общественной организации Мурманской области «Ассоциация кольских саамов». Основными вопросами повестки дня стали избрание президента Ассоциации и изменения в устав организации для приведения его в соответствие с действующим законодательством.

Из 30 заявленных делегатов от местных отделений Ассоциации участие в конференции приняли 25 делегатов. Все делегаты, присутствующие на конференции, единогласно путем открытого голосования доверили руководство организацией на ближайшие 4 года Гой Елене Алексеевне. Яковлева Елена Семеновна, ранее возглавлявшая Ассоциацию кольских саамов, была избрана на пост вице-президента организации.

Ассоциация кольских саамов действует на территории региона с 1989 года и входит в состав Всероссийской общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» под руководством депутата Государственной Думы Григория Ледкова. Главными целями деятельности Ассоциации кольских саамов являются сохранение и защита самобытности, культуры, языка и традиций коренного малочисленного народа Севера – саамов, защита их прав и интересов.