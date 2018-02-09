Елена Павлова будет представлять молодёжь Заозёрска в Молодёжный совет при губернаторе Мурманской области

В ЗАТО город Заозерск состоялось заседание Молодёжного совета при Управлении образования, культуры, спорта и молодежной политике администрации ЗАТО город Заозёрск. В повестке дня было запланировано внесении изменений в положение о Молодёжном совете, включение в его состав новых членов, избрание председателя и секретаря совета, а также представителя в Молодёжный совет при губернаторе Мурманской области.

Новым председателем Молодёжного совета стал Алексей Баринов, секретарем избрана Елена Павлова, которая также стала представителем в Молодёжном совете при губернаторе Мурманской области.