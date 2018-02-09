Мурманская область. Арктика09.02.18 12:26
Елена Павлова будет представлять молодёжь Заозёрска в Молодёжный совет при губернаторе Мурманской области
В ЗАТО город Заозерск состоялось заседание Молодёжного совета при Управлении образования, культуры, спорта и молодежной политике администрации ЗАТО город Заозёрск. В повестке дня было запланировано внесении изменений в положение о Молодёжном совете, включение в его состав новых членов, избрание председателя и секретаря совета, а также представителя в Молодёжный совет при губернаторе Мурманской области.
Новым председателем Молодёжного совета стал Алексей Баринов, секретарем избрана Елена Павлова, которая также стала представителем в Молодёжном совете при губернаторе Мурманской области.
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Алексей
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Вот так знаки
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Наталья
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Спасибо за сюжет! Хорошо, что еще есть такие люди, значит не все еще потеряно.
MotoRin
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А сможет ли министр объяснить, почему так сильно растут доходы у богатых, а так сильно снижаются у бедных?
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