Мурманская область. Арктика22.10.19 07:30
В составе команды Мурманской области в весовой категории до
47 кг выступила Елена Токсарова, учащаяся МОДЮСШ, улучшив свой личный результат на 12,5 кг и набрав сумму троеборья 217,5 кг, Елена стала серебряным призером соревнований.
Елена Токсарова - серебряный призёр Кубка России по пауэрлифтингу
С 15 по 20 октября в городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа проходил Кубок России по пауэрлифтингу (троеборью классическому). За награды боролись 140 спортсменов из 19 регионов России.
В составе команды Мурманской области в весовой категории до
Уже в конце ноября спортсменка МОДЮСШ будет отстаивать честь региона на Первенстве Европы по пауэрлифтингу в Каунасе, Литва.
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Андрей Можний
21.10.19 21:24
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Барак из Молочного.
21.10.19 20:28
Членам команды «Кадетская школа» токмо в КВН и участвовать. В ней же отдают дань форме (в прямом смысле слова), а не содержанию образования. И в сценических номерах упор делался на внешний вид команды
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Нина
20.10.19 14:15
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