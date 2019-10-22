Елена Токсарова - серебряный призёр Кубка России по пауэрлифтингу

С 15 по 20 октября в городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа проходил Кубок России по пауэрлифтингу (троеборью классическому). За награды боролись 140 спортсменов из 19 регионов России.

В составе команды Мурманской области в весовой категории до 47 кг выступила Елена Токсарова, учащаяся МОДЮСШ, улучшив свой личный результат на 12,5 кг и набрав сумму троеборья 217,5 кг , Елена стала серебряным призером соревнований.

Уже в конце ноября спортсменка МОДЮСШ будет отстаивать честь региона на Первенстве Европы по пауэрлифтингу в Каунасе, Литва.