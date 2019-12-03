Елена Токсарова, спортсменка МОДЮСШ - бронзовый призёр первенства Европы по пауэрлифтингу

В городе Каунасе (Литва) стартовали первенство и чемпионат Европы по пауэрлифтингу (троеборью классическому). В соревнованиях принимают участие спортсмены тринадцати стран Европы: России, Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии, Финляндии, Норвегии, Польши, Англии, Нидерландов, Румынии, Ирландии и Греции.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, Елена Токсарова в составе сборной команды России с результатом по сумме троеборья 217,5 кг стала бронзовым призёром в весовой категории 43 кг , где разыграны медали между спортсменками России, Украины, Беларуси и Польши.