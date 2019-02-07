Елена Трунова - переходим на «прямые выплаты» пособий по обязательному социальному страхованию

Сегодня, 7 февраля, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!

С 1 июля 2019 года Мурманская область переходит на «прямые выплаты» пособий по обязательному социальному страхованию. Как для работника при переходе на «пилотный проект» изменится порядок получения и обращения за пособием? Упростится ли процесс подачи документов в региональное отделение с электронным больничным? Об этом и многом другом расскажет в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Елена Трунова, наша гостья - заместитель управляющего Мурманским региональным отделением Фона социального страхования РФ.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.