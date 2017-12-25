«Ёлка главы ЗАТО г.Североморск» собрала самых лучших ребят флотской столицы

В ДК «Строитель» флотской столицы состоялся традиционный новогодний праздник для одаренных детей «Ёлка главы ЗАТО г.Североморск». На мероприятие были приглашены талантливые мальчишки и девчонки, проявившие успехи как в стенах родных школ, так и за их пределами.

Кроме отличной учебы и активного участия в школьной жизни, ребята проявили себя в музыке, танцах, спорте и многом другом. Они не раз становились победителями предметных олимпиад, фестивалей, конкурсов и спортивных соревнований разных уровней.

Глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков поприветствовал ребят и поздравил их с наступающим Новым годом.

- Вы гордость нашего города! Вы достойно представляете наш муниципалитет в области и далеко за ее пределами. Ну а мы делаем всё возможное для того, чтобы вы могли развиваться. Для вас работают самые разные кружки и секции, а скоро для вас откроет двери новая школа.

Коллектив Дворца культуры подготовил для североморских школьников новогодний спектакль с использованием современных технологий и гаджетов, и, конечно, с участием традиционных сказочных персонажей – Деда Мороза, Снегурочки, Бабы Яги и других. Ну а завершением праздника стало вручение новогодних подарков и фотосессия с персонажами спектакля.