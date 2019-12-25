Ёлка мэра - для детей флотской столицы

В Североморске во Дворце культуры «Строитель» состоялся традиционный новогодний праздник для одаренных детей «Ёлка главы ЗАТО г.Североморск». На мероприятие были приглашены талантливые мальчишки и девчонки, проявившие успехи как в стенах родных школ, так и за их пределами.

Кроме отличной учёбы и активного участия в школьной жизни, ребята проявили себя в музыке, танцах, спорте и многом другом. Они не раз становились победителями предметных олимпиад, фестивалей, конкурсов и спортивных соревнований разных уровней.

Глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков поприветствовал ребят и поздравил их с наступающим Новым годом: «Вы гордость нашего города! Вы достойно представляете наш муниципалитет в области и далеко за её пределами. Ну а мы делаем всё возможное для того, чтобы вы могли развиваться. Для вас работают самые разные клубы, кружки и секции».

Коллектив Дворца культуры подготовил для североморских школьников новогодний спектакль с участием новогодних сказочных персонажей. Завершением праздника стало вручение новогодних подарков и фотосессия с персонажами спектакля.