Ёлки Мурманска ждут гостей в субботу
9 декабря во всех округах Мурманска состоится торжественное открытие новогодних ёлок, тысячами ярких огней засияет городская иллюминация.
В 14 часов праздничные мероприятия пройдут: в жилом районе Росляково – Заводская улица, 1; в Ленинском округе – Семёновское озеро; в Первомайском округе – просп. Кольский, 101.
Театрализованное представление по случаю открытия главной городской новогодней ёлки начнётся в 15 часов на площади перед гостинично-деловым центром «Арктика».
Всех гостей ждёт интересная развлекательная программа с участием любимых сказочных персонажей и творческих коллективов заполярной столицы. На улице Воровского будет организована выездная торговля.
Кульминацией праздника станет зажжение световых украшений на главной городской ёлке и огненное шоу.