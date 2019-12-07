Ёлки Заполярных городов засияли праздничными огнями

Сегодня во всех округах города-героя Мурманска засияли яркими огнями новогодние ели: в детском городке «Сказка», в зоне отдыха на Кольском, 101 и в жилом районе Росляково прошли народные гуляния. Но главный городской праздник состоялся на площади Пять Углов, где мурманчане приняли участие в торжественном открытии главной новогодней ёлки столицы Заполярья.

На сцене возле гостинично-делового центра «Арктика» развернулась яркая программа. Праздничная программа стартовала с выступления детских танцевальных коллективов домов культуры и детского творчества Мурманска. Ребята постарались создать многочисленным зрителям по-настоящему новогоднее настроение. На сцене под бодрую музыку сменилась целая череда сказочных образов – снеговики и мушкетёры, шаманы и лешие, гномы и витязи.

Вниманию северян были представлены не только творческие номера мурманских артистов, но и красочный парад карнавальных костюмов, грандиозное огненное шоу, праздничная дискотека у новогодней елки, и, конечно, встреча юных мурманчан со сказочными персонажами — Дедом Морозом и Снегурочкой.

— Для города-героя открытие центральной новогодней ёлки давно стало любимой традицией. Каждый год на площади Пять Углов собираются мурманчане, чтобы вместе с детьми окунуться в волшебную атмосферу праздника, — отметил Андрей Сысоев. — Совсем скоро у детей начнутся долгожданные каникулы, осталось совсем немного постараться. Желаю всем юным северянам отличных оценок, здоровья и исполнения самых сокровенных желаний!

Каждый год праздничное настроение создает яркая иллюминация, которая помогает мурманчанам пережить полярную ночь. Зимой столицу Заполярья украшают светодиодные конструкции и элементы, а общая протяженность световых гирлянд в городе-герое составляет 25 километров .

Под аплодисменты площади главная ёлка Мурмана зажгла огни.

В эти дни новогодние ёлки открываются и в других муниципалитетах Мурманской области. Одновременно с Мурманском зажглась праздничная иллюминация на ёлке в Североморске. 8 декабря откроется главная ёлка Оленегорска. Через неделю, 15 декабря, вспыхнут огни на ёлке в Кандалакше, а 18 декабря – в Коле.