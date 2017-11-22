Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, хочет отучить россиян думать о росте цен

Инфляционные ожидания граждан России остаются высокими, хотя и снижаются, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая сегодня в Госдуме. Эти ожидания в разы превосходят реальные значения индексов, отражающих динамику цен на главные товары новогоднего стола.

ЦБ для наглядности посчитал «новогодние индексы»: цены на наборы продуктов для традиционных новогодних блюд - салат «оливье» и селёдка «под шубой». Салат «оливье» за год подорожал на 1,2%, приготовить его стоит около 312 рублей. Селёдка «под шубой» подешевела на 0,9%, стоит чуть больше 150 рублей.

- Но ощущение инфляции у людей гораздо выше, и мы очень хотим добиться доверия населения к нашей политике, что можно распоряжаться семейными деньгами, не думая постоянно о росте цен, - отметила Эльвира Набиуллина. По её словам, оценка инфляционных ожиданий населения сейчас составляет 8,7%, тогда как реальная годовая инфляция равна 2,6%.