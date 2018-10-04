Энергетический потенциал Арктики обсудили на Международном форуме «Российская энергетическая неделя»

На панельной сессии «Энергетический потенциал Арктики: реализация проектов и развитие логистики» в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя» был представлен доклад «Мурманская область – энергетический хаб западной Арктики».

В Арктической зоне Российской Федерации сосредоточены почти 25% извлекаемых запасов нефти и газового конденсата и более 72% запасов газа страны. Развитие межотраслевых комплексов на основе морских портов, современной инфраструктуры и высокотехнологического сервиса позволит обеспечить рост добычи углеводородов в Арктической зоне в период замещения падающей добычи в районах традиционного освоения после 2020 года и будет способствовать усилению энергетической безопасности страны.

Мурманская область один из немногих регионов, который полностью входит в Арктическую зону РФ. Освоение Арктических пространств способствует формированию в Мурманской области уникального высокотехнологичного кластера по строительству объектов морской добычи и переработки углеводородов Арктики, аналогов которому в России нет.

Развитие Северного морского пути и освоение северных нефтегазовых месторождений создало предпосылки для локализации в Кольском заливе перевалки наливных грузов. Правительство Мурманской области крайне заинтересовано в замене временной и экологически небезопасной рейдовой перевалки на современные береговые комплексы с применением последних технологических достижений в области перевалки массовых грузов.

Строительство в Кольском заливе нефтеперегрузочного комплекса общего пользования с выходом на железнодорожную сеть создаст условия для строительства нефтеперерабатывающих мощностей, что в свою очередь будет способствовать замещению вывоза за рубеж сырой нефти нефтепродуктами с более высокой добавленной стоимостью. Кроме того, это позволит решить проблемы, связанные с высокой ценой доставки нефтепродуктов в регион.

Увеличение грузопотока по трассам Северного морского пути является стратегической государственной целью, поставленной перед всеми заинтересованными лицами Президентом Российской Федерации в своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации 1 марта 2018 года.