Энергетики АО «Мурманэнергосбыт» подготовились к паводку

Более 70 грузовиков снега (свыше 2400 кубометров) уже вывезено с территории мурманской котельной «Северная»: энергетики АО «МЭС» ежедневно проводят работу по безаварийному прохождению паводка. Напомним, в непосредственной близости от источника теплоснабжения расположен коллектор реки Роста.

Сегодня ведется мониторинг за состоянием коллектора и уровнем воды в реке Роста. Особое внимание при уборке снега – потенциальным зонам подтопления, среди которых - склады материально-технического снабжения, которые пострадали от разлива Росты в 2017 году. На случай нештатной ситуации энергетиками заготовлено 3350 мешков и более 30 тонн (20 кубометров) песка, необходимых для возведения дамбы.

В целом за безопасность работы в весенний период свыше сорока котельных в АО «МЭС» отвечает специально сформированная комиссия. Проведены инструктажи с оперативным персоналом, подготовлены аварийные запасы материалов и парк ассенизационной техники. Проверены тепловые камеры, а также ливневые канализации и дренажные системы, которые должны защищать теплосети от залития грунтовыми водами. Ведется круглосуточный контроль за изменением метеоусловий, проводятся внеплановые обходы сооружений и другие мероприятия.