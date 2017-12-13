Энергетики Мурмана ввели режим повышенной готовности

В филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с 18 часов вчерашнего дня действует режим повышенной готовности (РПГ).

РПГ введён решением руководителя оперативного штаба, директора филиала Колэнерго Сергея Викулина в связи с тем, что на юге и в центральной части региона ожидается усиление юго-восточного ветра в порывах до 15-17 метров в секунду, сильный снег, метель.

В настоящее время в энергокомпании осуществляется непрерывный мониторинг фактических метеоусловий.

Специалисты МРСК Северо-Запада обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Единый телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада 8- 800-333-02-52.