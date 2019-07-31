Нарисуют Кольский мост на стене трансформаторной будкиОнкологическая служба Мурманской области получит 620 млн рублей из резервного фонда правительства РФ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика31.07.19 09:30

Энергетики нарушили требования лесного законодательства

Прокуратурой города Апатиты совместно со специалистами ГОКУ «Кировское лесничество» проведена проверка соблюдения лесного законодательства Российской Федерации на поднадзорной территории.

В ходе проверки лесных участков в границах Апатитского участкового лесничества Кировского лесничества Мурманской области установлено, что под воздушной линией электропередачи, эксплуатируемой МУП г. Апатиты «Апатитская электросетевая компания» проведена разрубка деревьев. Объём вырубленной древесины составляет 14,051 куб. метров.

Вместе с тем, в нарушение требований закона МУП г. Апатиты «Апатитская электросетевая компания» очистка мест рубок от порубочных остатков древесно-кустарниковой растительности под воздушной линией электропередачи не произведена, порубочные остатки оставлены на месте рубки и расположены от стены прилегающих лесных насаждений.

По результатам выявленных нарушений, прокуратурой города в адрес руководителя учреждения внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаКамеры на дорогах «расстреливают» водителей почти в упор
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееРоссия одна, а кандидаты разные
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Николай Б
29.07.19 21:44
Он ряжаный
Комментарий к новости:ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Как стать казаком за Полярным кругом?
Елена
22.07.19 14:57
Просьба обратить внимание на лестницу, ведущую от домов Сафоново, 45 к Сивко, 9. Перила новые, но зимой они не спасают от падения и переломов у людей.
Комментарий к новости:Лестницы к домам мурманчан будут отремонтированы
Мария
22.07.19 09:14
Позвоните пожалуйста 8-915-439-49-59. Мария
Комментарий к новости:Судьбу мурманских «Бони и Клайда» решит Октябрьский суд
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Международные новости». Информационная программа (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиОптовые цены на мороженую рыбу продолжают снижаться-PRO ВалютуРубль умеренно растёт к доллару и евро в начале торгов-PRO ЭнергетикуЭнергетики нарушили требования лесного законодательства-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 31 июля-PRO Нефть и газПроект СПГ терминала «НОВАТЭКа» в бухте Ура Мурманской области включён в схему территориального планирования-PRO ЗаконыСведения о недвижимости россияне получат за несколько минут
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.07.19: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что принято решение о создании рабочей группы с участием экспертов по вопросам использования телефонов в школах. А как вы считаете, нужны ли мобильные телефоны учащимся?Проголосовал: 291 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика