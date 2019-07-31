Энергетики нарушили требования лесного законодательства

Прокуратурой города Апатиты совместно со специалистами ГОКУ «Кировское лесничество» проведена проверка соблюдения лесного законодательства Российской Федерации на поднадзорной территории.

В ходе проверки лесных участков в границах Апатитского участкового лесничества Кировского лесничества Мурманской области установлено, что под воздушной линией электропередачи, эксплуатируемой МУП г. Апатиты «Апатитская электросетевая компания» проведена разрубка деревьев. Объём вырубленной древесины составляет 14,051 куб. метров.

Вместе с тем, в нарушение требований закона МУП г. Апатиты «Апатитская электросетевая компания» очистка мест рубок от порубочных остатков древесно-кустарниковой растительности под воздушной линией электропередачи не произведена, порубочные остатки оставлены на месте рубки и расположены от стены прилегающих лесных насаждений.

По результатам выявленных нарушений, прокуратурой города в адрес руководителя учреждения внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении.