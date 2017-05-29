Энергетики отработали действия персонала и охранной организации в случае обнаружения на территории взрывного устройства

На производственной базе службы механизации и транспорта Центральных электрических сетей «Колэнерго» прошли учения, во время которых проверялись готовность и навыки сотрудников охранного предприятия к действиям при обнаружении предмета, похожего на самодельное взрывное устройство (СВУ), а также отрабатывался алгоритм эвакуации персонала.

По сценарию учений, сотрудник охраны в рабочее время при обходе территории обнаружил полиэтиленовый пакет с посторонним предметом, по внешним признакам похожий на СВУ. Место обнаружения было взято под охрану. После подачи сигнала тревоги через устройство тревожной сигнализации на пульт вневедомственной охраны и проведения регламентированных докладов об обнаружении пакета, была объявлена эвакуация персонала.

«Одной из задач мы ставили отработку взаимодействия охранного предприятия и сотрудников вневедомственной охраны при решении задач в условиях осложнения оперативной обстановки», - пояснил заместитель директора «Колэнерго» по безопасности Андрей Кузнецов. – «После вызова тревожной группе понадобилось всего пять минут для прибытия на место. В целом все участники учений со своими задачами справились хорошо».