Энергетики отремонтировали более 50 км самой протяжённой ЛЭП Колэнерго

Л-177 соединяет Серебрянские ГЭС и ЗАТО Островной.

Завершены ежегодные летние ремонтные работы на линии электропередачи Л-177 (150кВ) филиала компании «Россети Северо-Запад» «Колэнерго». На участке протяженностью более 50 км энергетики Северных электрических сетей «Колэнерго» в течение месяца провели верховой осмотр ЛЭП, замену проводов, изношенных изоляторов и арматуры, ремонт фундаментов опор.

Работы проводятся ежегодно в летний период. На время ремонта потребители в ЗАТО Островной обеспечены электроснабжением от резервных источников питания.

Л-177 протянулась от Серебрянской ГЭС-16 до Островного почти на 200 км. Линия находится под постоянным воздействием прибрежных ветров, скорость которых может достигать сорока и более метров в секунду. Трасса ЛЭП проходит по безлюдной заполярной местности со сложным изрезанным рельефом, множеством пересекаемых ущелий, озёр, рек и ручьёв, где полностью отсутствует дорожное сообщение.