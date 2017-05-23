Энергетики региона готовы к пропуску паводковых вод

На реках и водоёмах Мурманской области вступило в активную фазу развитие весеннего паводка. Все гидроэлектростанции ПАО «ТГК-1» готовы к приёму талых вод.

Из-за снежной зимы снегозапасы в озере Имандра, которое является водохранилищем для ГЭС на реке Нива, выше среднемноголетних. В связи с этим для пропуска паводковых вод с 13 июня 2017 года планируется открытие холостых водосбросов на Нива ГЭС-2 и Нива ГЭС-3 и донного водосброса на Нива ГЭС-1.

- Мы ежедневно получаем прогноз осадков и притоков воды от гидромецентра. Исходя из них, точное время открытия водосбросов и их объемы будут уточнены в оперативном порядке, - пояснил директор Каскада Нивских ГЭС Андрей Жарников. - Мы также взаимодействуем с ГУ МЧС России по Мурманской области, администрацией Кандалакшского района и других населенных пунктов для своевременного информирования о планируемых водосбросах.

Регулирование водохранилищ осуществляется на основании «Правил использования водных ресурсов водохранилищ» и ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений». В преддверии паводка энергетиками проведены организационные и технические мероприятия: подготовлены гидротехнические сооружения и гидромеханическое оборудование, осмотрены здания и территории, установлено ежедневное дежурство ответственных бригад, проведены инструктажи и тренировки персонала на случай нештатных ситуаций.