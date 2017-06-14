Энергетики учатся ликвидировать последствия массовых отключений

В филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» начались двухдневные учения по ликвидации последствий массовых отключений. В ходе учений будет отработано взаимодействие мобильных подразделений и органов управления предприятий энергетики, социально значимых хозяйствующих субъектов региона.

По замыслу учений в результате порывистого ветра более 25 м/сек с мокрым снегом было нарушено электроснабжение части потребителей в Кольском районе Мурманской области.

С учётом сложившейся ситуации оперативным штабом Колэнерго принято решение направить мобильное подразделение из производственного отделения Центральные электрические сети для оказания помощи в восстановлении электроснабжения на территории Северных электрических сетей и запросить оперативный Штаб МРСК Северо-Запада о направлении мобильного подразделения филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» для оказания поддержки бригадам Колэнерго.

В ходе учений совместными усилиями энергетиков планируется восстановление двух условно поврежденных опор линии 6 кВ.

Учения проводятся совместно с ГОУП «Мурманскводоканал» и АО «МОЭСК».