Энергетики в центре Мурманска ночью проведут замену теплосетей

С 0.00 до 6.00 8 июня в Мурманске энергетики проведут замену участка магистральной теплотрассы на ул. Книповича (в районе дома № 8) для устранения дефекта, выявленного в ходе обследования теплосетей. Для работ выбрано ночное время и период с благоприятными погодными условиями.

В указанное время от тепло- и горячего водоснабжения будут отключены 85 объектов по адресам: ул. Книповича, 3, 4, 6, 9а, 12а, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 21а, 23, 23а, 36а, 34; пер. Русанова 5, 10, 13, 15; ул. Театральный бульвар 7, 9, 11; просп. Ленина 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 52а, 54; ул. Полярные Зори 19, 21/1, 21/2, 21/3, 22, 23, 24, 25а, 26, 27/2, 28/13, 30, 34; ул. Сполохи 1, 3; ул. Капитана Тарана 1, 2, 3, 4; ул. Полярной Правды 2, 2а, 4, 6, 8; ул. Сомова 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11; ул. Буркова 4, 6, 13, 15, 17, 17а, 11/18, 19/2, 19а, 21, 23, 25а.

Энергетики обращают внимание жителей, что при обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций необходимо сообщать по телефонам: 45-85-83, 53-72-84, 051 и соблюдать правила безопасности.