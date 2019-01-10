Энергетики Заполярья готовятся к ухудшению погоды

Сегодня на территории Кольского полуострова ожидается сильный порывистый ветер, возможно усиление до 25-30 м/с плюс снег и метель. Поэтому филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» принимает дополнительные меры для минимизации возможных последствий и предотвращения нарушения электроснабжения. И с 12 часов вводится режим повышенной готовности.

На предприятии осуществляется постоянный мониторинг фактических метеоусловий. Специалисты «Колэнерго» проводят внеочередные осмотры участков воздушных линий электропередачи, находящихся в зонах возможных рисков. Подготовлены дополнительные оперативные бригады, резервные источники питания, спецтехника, аварийный запас.

Энергетики обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Единый телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада 8-800-333-02-52