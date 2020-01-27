Энергетики Заполярья работают в режиме повышенной готовности
В связи с ухудшением метеорологической обстановки на западе Мурманской области – ветер до 24 м/с, метель - Мурманский филиал «Россети Северо-Запад» принимает дополнительные меры для минимизации возможных последствий и предотвращения нарушения электроснабжения.
С 12 часов действует режим повышенной готовности.
Осуществляется постоянный мониторинг фактических метеоусловий. Специалисты Мурманского филиала проводят внеочередные осмотры участков воздушных линий электропередачи, находящихся в зонах возможных рисков. Подготовлены дополнительные оперативные бригады, резервные источники питания, спецтехника, аварийный запас.
Энергетики обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи.
Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.