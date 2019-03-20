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Мурманская область. Арктика20.03.19 09:35

Энергетики завершают строительство воздушных линий к подстанции «Мурманская» от подстанции ПС-53

Проект реализуется для организации надежной схемы электроснабжения объектов Мурманского транспортного узла на западном берегу Кольского залива.

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (входит в ГК «Россети») реализует инвестиционный проект  «Строительство двух ВЛ-150 кВ от ПС 150 кВ № 53 до ПС 330 кВ «Мурманская» и строительство заходов ВЛ-150кВ №№ Л-172, Л-179 на ПС 330 кВ «Мурманская». О ходе  его реализации сообщил руководитель «Колэнерго» Владимир Быстрицкий на совещании в региональном правительстве, где обсуждалась программа развития электроэнергетики Мурманской области на период 2020-2024 гг.

Во время осуществления первого этапа проекта в 2018 году были выполнены реконструкции открытых распределительных устройств на подстанциях «Колэнерго» ПС-53 и ПС-6 в Мурманске.

В настоящее время реализуется второй этап: строительство и реконструкция шести линий электропередачи 150 кВ общей протяженностью около 30 км. В 1 квартале планируется завершить строительство двух линий к подстанции «Мурманская» от ПС-53, расположенной в районе Долины Уюта в областном центре. Во II-III квартале 2019 года будут построены линии к мурманской ПС-6 и подстанции ПС-200 (п.Выходной).

Проект реализуется для организации надежной схемы электроснабжения объектов Мурманского транспортного узла на западном берегу Кольского залива, в том числе – перегрузочного терминала «Лавна».

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