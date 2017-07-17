Энергоблок № 1 Кольской АЭС после регламентных работ включён в сеть

15 июля в 19.35 турбогенератор № 2 энергоблока № 1 Кольской АЭС включён в сеть после планово-предупредительного ремонта.

По состоянию на 17 июля нагрузка АЭС в соответствии с диспетчерским графиком составляет 803 МВт, в работе находятся энергоблоки №№ 1, 3, 4 атомной станции, блок № 2 - в резерве. 20 июля планово-предупредительный ремонт начнется на энергоблоке № 4.

Плановый ремонт на блоке № 1 продолжался 72 дня. Кроме регламентных работ на блоке № 1 выполнены мероприятия, направленные на повышение безопасности: отжиг корпуса реактора, сейсмораскрепление оборудования 1 контура, замена информационно-вычислительной системы внутриреакторного контроля, ремонт циркуляционных водоводов, замена ротора турбогенератора № 1, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.