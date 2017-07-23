Энергоблок № 4 Кольской АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт

21 июля в 23.40 энергоблок № 4 Кольской АЭС был отключен от сети для проведения ежегодного планово-предупредительного ремонта, который продлится до конца августа.

В настоящее время в работе находятся энергоблоки №№ 3 и 4 атомной станции, блок № 2 - в резерве. В соответствии с диспетчерским графиком нагрузка станции составляет 860 МВт.

Радиационный фон на станции и прилегающей территории остаётся без изменений и находится на уровне естественных фоновых природных значений, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.