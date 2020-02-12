Энергосберегающие проекты Кольской ГМК позволили предприятию в 2019 году сэкономить миллионы рублей

В Кольской ГМК (дочернее предприятие ГМК «Норильский никель») подведены итоги выполнения программы повышения эффективности и оптимизации издержек в части экономии энергоресурсов в 2019 году. Энергосберегающие проекты реализованы в большинстве производственных подразделений компании.

Общий экономический эффект от выполнения программы составил более 230 млн рублей. Это на 23 млн рублей больше чем в 2018 году. Реализация программы в целом позволила снизить потребление тепловой энергии на 51 тыс. Гкал, что привело к уменьшению расхода мазута на производство тепловой энергии на 6653,5 тонны. Кроме того, сэкономлено 1933 тысячи куб. метров воды всех видов и около 30 тысяч кВтч электроэнергии.

В 2020 году компания продолжит реализацию стратегии, направленной на эффективное использование и потребление энергоресурсов.