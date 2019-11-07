Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Мурманской области спокойная

Как сообщает Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области, эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Мурманской области на 44 неделе текущего года (с 28 октября по 3 ноября) спокойная.

Показатели заболеваемости находятся ниже значений расчётных эпидемических пороговых величин во всех возрастных группах. По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение темпа регистрации ОРВИ. Групповых заболеваний ОРВИ не зарегистрировано.

По данным вирусологического мониторинга заболеваемость ОРВИ на прошедшей неделе определялась циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии.