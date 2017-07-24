Эпизод траления фарватера корабельной тральной группой станет первым в показе боевых возможностей сил Северного флота в День ВМФ Росси

Базовые тральщики Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Машинист», «Ельня», «Ядрин» и «Коломна» в рамках подготовки к военно-спортивному празднику, который состоится в День Военно-морского флота России отработали задачи противоминного обеспечения.

Эпизод траления фарватера корабельной тральной группой станет первым в показе боевых возможностей сил Северного флота, который состоится в День ВМФ России на Североморском рейде. Зрителям будут показаны постановка тралов и элементы поиска мин и траления фарватера.

Именно тральщики обеспечивают безопасный выход и развертывание основных сил флота из пунктов постоянного базирования.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, базовые тральщики имеют водоизмещение около 460 тонн, скорость хода до 14 узлов. На их вооружении стоят зенитно-ракетный комплекс «Стрела-3», 30-мм спаренная автоматизированная артиллерийская установка АК-230 с дистанционными управлением и 25-мм спаренная турельная артиллерийская установка 2М-3М с ручным управлением, а также противоминные тралы.